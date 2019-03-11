Kurumuş ağaç kabuğundan süs eşyası üretiyor - SİİRT
- Hasan Çetin'in ürettiği süs eşyalarından ve atölyeden detay görüntü - Hasan Çetin'in açıklaması - Hasan Çetin'in süs eşyası ürettiği sırada görüntü - Hasan Çetin'in müşterileriyle ilgilenmesiKurumuş ağaç kabuğundan süs eşyası üretiyor - Siirt 'te 5 çocuk babası Hasan Çetin, bir arkadaşından etkilenerek kurumuş ağaç kabuğu ve kütükten yaptığı süs eşyalarını satarak ailesinin geçimini sağlıyor - Çetin: - "Yaptığım ürünler çok beğeniliyor. Sadece Siirt için üretmiyorum, tanıdıklar vasıtasıyla Ankara, İstanbul ve İzmir'e de ürün gönderiyorum"SİİRT (AA) - ALİ TEPE - Siirt 'te yaşayan Hasan Çetin (37), kurumuş kütük ve ağaç kabuklarından yaptığı süs eşyalarının satışından elde ettiği gelirle ailesinin geçimini sağlıyor.Biblo yapan arkadaşından etkilenen Çetin, birkaç denemenin ardından kendisinin de el işi becerisi olduğunu fark etti. Kısa sürede yeteneğini geliştiren Çetin, yaklaşık 2 yıl önce açtığı atölyede doğadan topladığı kurumuş ağaç kabukları ve odun pazarından satın aldığı kütükleri işleyerek, süs eşyaları yapıyor.Hasan Çetin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, biblo yapan arkadaşına özenerek deneme amaçlı yaptığı ürünlerin beğenilmesi üzerine bu işi yapmaya karar verdiğini söyledi.
Yaptığı ürünler için ilk önce gittiği odun pazarından seçtiği kütükleri satın aldığını belirten Çetin, şöyle konuştu:"Marangozda kestiğim kütükleri atölyemde işleyip, onlardan özgün ürün ortaya çıkarıyorum. Eşyaların hepsi birbirinden farklı oluyor. Büyük el emeği var. Zaman harcıyorum, uğraşıyorum ve kafa yoruyorum. İlk etapta zorladı ama şimdi artık elim alıştı, eskisi gibi zorlamıyor. İşimi çok severek yapıyorum."Ürünlerin satışından elde ettiği gelirle geçimini sağladığını aktaran Çetin, "Farklı şekillerde süs eşyaları yapıyorum. Üretmekten çok büyük keyif alıyorum. Yaptığım ürünler çok beğeniliyor. Sadece Siirt için üretmiyorum, tanıdıklarım vasıtasıyla Ankara, İstanbul ve İzmir'e de sipariş üzerine ürün gönderiyorum." ifadelerini kullandı. - Hayali sergi açmakBazı gençlerin yaptığı işi öğrenmek için geldiğini vurgulayan Çetin, "Çok güzel bir iş olduğu için beğeniliyor. Atölyem elverişli olmadığı için tek başıma çalışıyorum. En büyük hayalim ürettiğim ürünlerden 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda sergi açmak." diye konuştu. Çetin'in müşterilerinden Merve Cander, el emeği göz nuru ürünlerden satın almaya geldiğini belirterek, "Çok güzel ürünler var. Doğum günümde arkadaşlarımın çoğu hediyeyi buradan satın almış." dedi. Murat Yılmaz ise ürünlerin dikkat çekici nitelikte olduğunu dile getirerek, "Ürünleri çok beğendim. Kız arkadaşıma doğum günü hediyesi alacağım. El emeği ürünler hoşuma gitti." şeklinde konuştu.
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