Kuruması için asılan halıları böyle çaldılar Haberi

-Bina dış detay

-Halıları çalınan vatandaşların açıklamaları

-Polis tarafından bulunan halılar detay

-Sahibinin halıları toplaması taşıması



( KAHRAMANMARAŞ ) - Kahramanmaraş'ta bir vatandaşın yıkadıktan sonra kuruması için astığı halıları çalan 2 çocuk, polisin sıkı takibi sonucunda çaldıkları halılarla birlikte yakalandı KAHRAMANMARAŞ



- Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde bir vatandaşın yıkadıktan sonra kuruması için astığı halıları çalan Suriyeli 2 çocuk, polisin sıkı takibi sonucunda çaldıkları halılarla birlikte yakalandı. Hırsızlık anı ise güvenlik kameralarınca saniye saniye görüntülendi. Olay, Kümbet Mahallesi Kümbet Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanın bahçesinde meydana geldi. Ali Çakmak isimli apartman sakini, eşiyle birlikte evindeki halılarını yıkadıktan sonra kuruması için bahçe duvarının yanında bulunan demirlerin üzerine serdi. Halıları gece burada bırakan Çakmak, sabah kalktığında ise halılarını yerinde göremedi. Hemen apartmanın güvenlik kameralarını izleyen Çakmak, kağıt toplayıcısı 2 kişinin motosikletle gelerek duvarın üstüne çıkıp halıları sepete attıktan sonra uzaklaştıklarını gördü. Çakmak’ın Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne yaptığı şikayet üzerine harekete geçen Asayiş Büro Amirliği ekipleri, çevredeki diğer iş yerlerinin güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi. Hırsızların ilerlediği istikamette de vatandaşların bilgisine başvuran polis, şüphelilerin Yunus Emre Mahallesi Semerkant Caddesi’nde ikamet eden Suriyeli mülteciler olduğunu belirledi. Eve yapılan baskında Çakmak’a ait olduğu değerlendirilen halılar bulundu. Ali Çakmak, halıları eşiyle beraber yıkadıklarını belirterek, "4 tane yolluk ve 3 tane de büyük halıyı kuruması için buradaki demirlerin üzerine serdik. Güvenlik kamerasına güvenip akşam da almadık. Sabah saat 05.00 sıralarında kalktım baktım ki halılar yok. Kamerada da net olmasa da gözüküyor. Toplayıp götürmüşler. Tellerin üzerine çıkmışlar. Buralarda ayak izleri var. Polisimizin yoğun ve duyarlı takibi ile halılarım bulundu. Sağ olsunlar. Suriyelilerin aldığı ortaya çıktı. Şu an halılarımız burada ama 3 tane eksik var. Onlar da çıkar inşallah” dedi.

Olayla ilgili olarak A.E. ve Y.E. isimli çocuklar gözaltına alındı. Çalınan halılar ise sahibine teslim edildi.

