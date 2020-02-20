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20 Şubat 2020 Perşembe günü yayınlandı
Kuruma tehlikesi yaşayan barajın su seviyesi yüzde 86'ya çıktı İzle

Kuruma tehlikesi yaşayan barajın su seviyesi yüzde 86'ya çıktı İzle

drone görüntüsü

Doluluk Oranı Baraj Gölü Aktüel Sonbahar Yükselen 

-Barajdan aktüel görüntüler
-Barajın kuraklık dönemine ait arşiv görüntüleri

( KOCAELİ -ÖZEL-DRONE)- Kocaeli’nin su ihtiyacını karşılayan Yuvacık Barajı’nda su seviyesi yüzde 86'ya yükseldi- Su seviyesi yükselen Yuvacık Barajı havadan görüntülendi KOCAELİ

- Kocaeli’de sonbaharda kuruma noktasına gelen şehrin su ihtiyacının büyük kısmının karşılandığı Yuvacık Barajı’nda etkili olan kar ve yağmur yağışları ile su seviyesi yüzde 86’ya ulaştı. Kocaeli’ye sonbahar mevsiminde beklenen yağışların düşmemesi, sonucunda kentin su ihtiyacının karşılandığı barajlarda su seviyeleri endişe veren seviyelere kadar düştü. Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde 51 milyon metreküp kapasiteli Yuvacık Barajı’nda su seviyesi yüzde 17’ye kadar düşmesi sonrasında 9 Kasım 2019 tarihinde Sapanca Gölü’nden baraja su takviyesi yapılmaya başlandı. Kış mevsiminin gelmesiyle beklenen kar ve yağmur yağışlarının düşmesi ile barajdaki su seviyesi tekrar yükselmeye başladı.
Yüzde 100 doluluk oranına yaklaşan baraj gölü havadan görüntülendi Su seviyesi yüzde 86'ya yükselen Yuvacık Barajı’nda 43 milyon 790 bin metreküp doluluk oranı ölçüldü. İlin su ihtiyacının karşılandığı Namazgah Barajı’nda ise doluluk oranı 12 milyon 980 bin metreküp ile yüzde 57 seviyesinde ölçüldü. Dolma noktasına yaklaştığı gözlenen Yuvacık Barajı havadan görüntülendi.
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