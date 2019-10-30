Kurum: 'Yargı Reformu strateji belgesiyle yargımız her açıdan çok daha güzel bir dinamizme kavuşmuş oldu' - ANKARA İzle
Kurum: "Yargı Reformu strateji belgesiyle yargımız her açıdan çok daha güzel bir dinamizme kavuşmuş oldu" - ANKARA - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un konuşmasıANKARA - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, bakanlıklar arasında iş birliğiyle gerçekleştirilen " Ankara Yeni Adalet Sarayı Yapım Projesi Protokol İmza Töreni'ne katıldı. (2)
Her Açıdan Hakkında Siyasetten dini konulara; bilimden kültür sanata... hayatın içinde ne varsa Ferda Yıldırım moderatörlüğünde masaya yatırılıyor. “Her Açıdan” her Salı 23:30’da Beyaz Tv’de!... devamı
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