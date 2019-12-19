Kurum: 'Yapılabilecek en iyi ürünü vatandaşımıza sunmayı hedefliyoruz' - ANKARA İzle
Kurum: "Yapılabilecek en iyi ürünü vatandaşımıza sunmayı hedefliyoruz" - ANKARA - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un konuşmasıANKARA - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Toplu Konut İdaresi Başkanlığında düzenlenenen "TOKİ Proje Yüklenici ve Müşavirleri ile Değerlendirme Toplantısı"na katıldı. (4)
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