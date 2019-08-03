Kurum: 'Yapacağımız her projede çevremizi, doğamızı koruyarak hareket edeceğiz' - UŞAK Haberi
Kurum: "Yapacağımız her projede çevremizi, doğamızı koruyarak hareket edeceğiz" - UŞAK - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un karşılanması - Bakan Kurum'un valilik şeref defterini imzalaması - İl Değerlendirme Toplantısı'ndan detay görüntüler - Bakan Kurum'un açıklamalarıUŞAK (AA) - Çeşitli ziyaretler için Uşak 'a gelen Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İl Değerlendirme Toplantısı'na katıldı. Bakan Kurum, toplantının ardından basın açıklaması yaptı. - 1 -
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