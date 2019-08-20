Kurum: 'Yanan ormanlarımızın imara açılması söz konusu olamaz' - MUĞLA Haberi
Kurum: "Yanan ormanlarımızın imara açılması söz konusu olamaz" - MUĞLA - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un konuşmasıMUĞLA (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Bodrum'un kıyı ve koylarında incelemelerde bulundu.Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "Yanan ormanlarımızın imara açılması söz konusu olamaz."
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