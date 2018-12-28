Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
28 Aralık 2018 Cuma günü yayınlandı
Kurum ve okul müdürlerine inovatif yönetici eğitimi - DÜZCE

Kurum ve okul müdürlerine inovatif yönetici eğitimi - DÜZCE

- Eğitimden görüntüler - İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit'in açıklaması - Milli Eğitim Bakanlığının "2023 Eğitim Vizyonu" programı kapsamında, yenilikçi anlayışın eğitimdeki yerini aktarmayı amaçlayan seminerler düzenleniyor - İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit: - "İlk eğitimlerimizi tamamladık, şu an ilçelerdeki okul müdürlerimize eğitim veriyoruz"DÜZCE (AA) - Düzce 'de, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan "2023 Eğitim Vizyonu" programı kapsamında kurum ve okul müdürlerine "İnovatif Yönetici Eğitimi" veriliyor. Düzce Valiliği ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan, Doğu Marmara Kalkınma Ajansınca (MARKA) desteklenen eğitimlerde, eğitim öğretimde kurumsal kapasitenin arttırılması amacıyla tüm okul ve kurum müdürlerine "Bilge Liderlik Akademisi" adıyla seminerler düzenleniyor.İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bakanlıkça açıklanan "2023 Eğitim Vizyonu" ile çalışmalara başladıklarını söyledi.

Vizyon çerçevesinde hızlı bir program yaptıklarını aktaran Yiğit, "Bakanlığımız gelecek dönemde, yöneticilerimiz ve öğretmenlerimizin yüksek lisans yapabilmelerine imkan sağlayacak hem de bu konuyu destekleyecek. Biz vizyon çerçevesinde MARKA ve Düzce Valiliği ortaklığında yöneticilerimize eğitim programı hazırladık, buna da 'Bilge Liderlik Akademisi' dedik. İlk eğitimlerimizi tamamladık, şu an ilçelerde bulunan okul müdürlerimize eğitim veriyoruz." diye konuştu.
Eğitimlerde, yönetim yapısına ilişkin önemli bilgilerin aktarıldığını kaydeden Yiğit, şunları kaydetti:"Eğitimin temel çerçevesinde müdürlerimizin daha yenilikçi olabilmeleri, yeni projeler üretebilmeleri, 2023 Eğitim Vizyonu'yla uyumlu kafa yapılarına sahip olabilmelerini istiyoruz. Dünya her gün değişiyor. Okullarımızda nasıl bir eğitim ortamı olmalı, okul kültürü ve iklimi nasıl olmalı gibi konularda çok farklı eğitimler veriyoruz."Yiğit, eğitimlere farklı bakış açıları ile devam edeceklerini de sözlerine ekledi.

Muhabir Öğretmenler Öğretmen Yüksek Lisans Bakanlık 

İlgili Foto Galeriler
Derya Öğretmenin En Acı GünüDerya Öğretmenin En Acı Günü
O Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzlettiO Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzletti
24 Kasım Öğretmenler Günü Capsleri24 Kasım Öğretmenler Günü Capsleri
Memurların Leğen Board EğlencesiMemurların Leğen Board Eğlencesi
Reina Saldırganının Ev Arkadaşı Eylem Hazırlığındayken YakalandıReina Saldırganının Ev Arkadaşı Eylem Hazırlığındayken Yakalandı
Teröristler Sınıra Yakın Yerlerdeki Mevzilerden ÇekildiTeröristler Sınıra Yakın Yerlerdeki Mevzilerden Çekildi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı