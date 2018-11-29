Kurum: 'Vatandaşımızın memnuniyetini artırmak üzere bu yenilikleri yapıyoruz' - ANKARA
Kurum: "Vatandaşımızın memnuniyetini artırmak üzere bu yenilikleri yapıyoruz" - ANKARA - Tapu Senetlerinin Yenilenmesi ve e - Devlet Uygulamaları Tanıtım Programı - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un konuşmasıANKARA (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Tapu Senetlerinin Yenilenmesi ve e - Devlet Uygulamaları Tanıtım Programı"na katıldı. (3)"Bu sistemlerle birlikte vatandaşımızın memnuniyetini artırmak, gerçekten teknolojiyi günümüzün çağın ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde kullanmak üzere bu yenilikleri yapıyoruz"