Kurum: 'Tapu senetlerimizin de artık bir kimlik numarası olacak' - ANKARA İzle
Kurum: "Tapu senetlerimizin de artık bir kimlik numarası olacak" - ANKARA - Tapu Senetlerinin Yenilenmesi ve e - Devlet Uygulamaları Tanıtım Programı - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un konuşmasıANKARA (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Tapu Senetlerinin Yenilenmesi ve e - Devlet Uygulamaları Tanıtım Programı"na katıldı. (1)"Tapu senedinin bir kimlik numarası var. Aynı Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası gibi tapu senetlerimizin de artık bir kimlik numarası olacak. Bu kimlik numarasıyla birlikte artık biz tapularımızda kök senetlerine kadar ulaşıp bu tapu nereden geliyor, nasıl oluşmuş, terk nasıl yapılmış, malikler kimmiş gibi tüm bilgileri buradan erişebileceğiz"