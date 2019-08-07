Kurum: 'Salda gölü kıyı kenar çizgisi içerisinde hiçbir yapılaşma yapmıyoruz' - ISPARTA
Kurum: "Salda gölü kıyı kenar çizgisi içerisinde hiçbir yapılaşma yapmıyoruz" - ISPARTA - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un açıklamasıISPARTA - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Isparta Valiliğinde il değerlendirme toplantısına katıldı. Kurum, toplantının ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu. (3)
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