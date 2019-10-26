Kurum: 'Özel alanlarda kaçak yapılaşmaya asla ve asla müsaade etmeyeceğiz' - ANTALYA Haberi
Kurum: "Özel alanlarda kaçak yapılaşmaya asla ve asla müsaade etmeyeceğiz" - ANTALYA - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un konuşması - Toplu fotoğraf çekimiANTALYA - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, imara aykırı ve kaçak yapılarla mücadele kapsamında Bakanlık bünyesinde görev alacak yeni 1100 imar denetçisinin göreve başlaması programında konuştu. (4)
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