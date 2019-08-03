Kurum: '(Murat Dağı'nda altın madeni için hazırlanan ÇED raporu) Süreci yakinen takip ediyoruz' - UŞAK Haberi
Kurum: "(Murat Dağı'nda altın madeni için hazırlanan ÇED raporu) Süreci yakinen takip ediyoruz" - UŞAK - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un konuşmasıUŞAK - Çeşitli ziyaretler için Uşak 'a gelen Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İl Değerlendirme Toplantısı'na katıldı. Bakan Kurum, toplantının ardından basın açıklaması yaptı. - 2 -
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