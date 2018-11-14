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14 Kasım 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Kurum: '(Kentsel dönüşüm) Yasanın çıktığı 2012'den beri yaklaşık 550 bin konutun dönüşümü sağlandı' - ANKARA

Kurum: '(Kentsel dönüşüm) Yasanın çıktığı 2012'den beri yaklaşık 550 bin konutun dönüşümü sağlandı' - ANKARA

Kurum: "(Kentsel dönüşüm) Yasanın çıktığı 2012'den beri yaklaşık 550 bin konutun dönüşümü sağlandı" - ANKARA - Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un konuşmasıANKARA (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk oldu.Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "Geçmişte yüksek binalar ihtiyaçtı ama bugün baktığımızda şehirlerimizin silüetini bozan, bilhassa kentsel dönüşümde, yüksek binaları biz istemiyoruz."Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "Bugün için 5 - 5,5 milyon konutun dönüşmesi gerekiyor. 2025'te 7,5 milyon yapıya ulaşıyor. Bizim bunları bir an önce dönüştürmemiz şart."Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "(Kentsel dönüşüm) Yasanın çıktığı 2012'den beri yaklaşık 550 bin konutun dönüşümü sağlandı."

Lyon 

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