Kurum: '(Kentsel dönüşüm) Yasanın çıktığı 2012'den beri yaklaşık 550 bin konutun dönüşümü sağlandı' - ANKARA
Kurum: "(Kentsel dönüşüm) Yasanın çıktığı 2012'den beri yaklaşık 550 bin konutun dönüşümü sağlandı" - ANKARA - Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un konuşmasıANKARA (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk oldu.Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "Geçmişte yüksek binalar ihtiyaçtı ama bugün baktığımızda şehirlerimizin silüetini bozan, bilhassa kentsel dönüşümde, yüksek binaları biz istemiyoruz."Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "Bugün için 5 - 5,5 milyon konutun dönüşmesi gerekiyor. 2025'te 7,5 milyon yapıya ulaşıyor. Bizim bunları bir an önce dönüştürmemiz şart."Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "(Kentsel dönüşüm) Yasanın çıktığı 2012'den beri yaklaşık 550 bin konutun dönüşümü sağlandı."