Kurum: '(Kanal İstanbul) O bölgede bir arazi takasına, arazi rantına müsaade etmeyiz, hiçbir projede de etmedik'- ANKARA Haberi
Kurum: "(Kanal İstanbul) O bölgede bir arazi takasına, arazi rantına müsaade etmeyiz, hiçbir projede de etmedik" - ANKARA - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un konuşmasıANKARA - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Toplu Konut İdaresi Başkanlığında düzenlenenen "TOKİ Proje Yüklenici ve Müşavirleri ile Değerlendirme Toplantısı"na katıldı. (7)Kurum: "(Kanal İstanbul) O bölgede bir arazi takasına, arazi rantına müsaade etmeyiz, hiçbir projede de etmedik."
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