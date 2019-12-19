Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
19 Aralık 2019 Perşembe günü yayınlandı
Kurum: '(Kanal İstanbul) ÇED sürecinde sona yaklaştık, önümüzdeki hafta itibarıyla ÇED raporumuz çıkacak'- ANKARA İzle

Kurum: '(Kanal İstanbul) ÇED sürecinde sona yaklaştık, önümüzdeki hafta itibarıyla ÇED raporumuz çıkacak'- ANKARA İzle

Kurum: "(Kanal İstanbul) ÇED sürecinde sona yaklaştık, önümüzdeki hafta itibarıyla ÇED raporumuz çıkacak" - ANKARA - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un konuşmasıANKARA - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Toplu Konut İdaresi Başkanlığında düzenlenenen "TOKİ Proje Yüklenici ve Müşavirleri ile Değerlendirme Toplantısı"na katıldı.
(6)Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "(Kanal İstanbul) ÇED sürecinde sona yaklaştık, önümüzdeki hafta itibarıyla ÇED raporumuz çıkacak."

loading...
İlgili Foto Galeriler
Tarihi Zirveden Kareler!Tarihi Zirveden Kareler!
Düşmanın Korkulu Rüyası: TimsahlarDüşmanın Korkulu Rüyası: Timsahlar
Şehit ve gazi aileleri MeclisteŞehit ve gazi aileleri Mecliste
ABDde Türkiye Karşıtı ProtestoABDde Türkiye Karşıtı Protesto
Büyük Önder Atatürk 81 yıldır özlemle anılıyorBüyük Önder Atatürk 81 yıldır özlemle anılıyor
Ata'ya saygı: 09.05'te hayat durduAta'ya saygı: 09.05'te hayat durdu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı