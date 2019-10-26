Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
26 Ekim 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Kurum: 'İmar disiplinimizi yeniden tesis etmek zorundayız' - ANTALYA

Kurum: 'İmar disiplinimizi yeniden tesis etmek zorundayız' - ANTALYA

Kurum: "İmar disiplinimizi yeniden tesis etmek zorundayız" - ANTALYA - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un konuşmasıANTALYA - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, imara aykırı ve kaçak yapılarla mücadele kapsamında Bakanlık bünyesinde görev alacak yeni 1100 imar denetçisinin göreve başlaması programında konuştu.
(2)

Kaçak Kaçak Yapı 

loading...
İlgili Foto Galeriler
Şimdi Çok Farklı GörünüyorlarŞimdi Çok Farklı Görünüyorlar
Barış Pınarı Harekatından Yeni Görüntüler PaylaştıBarış Pınarı Harekatından Yeni Görüntüler Paylaştı
Babaya Son BakışBabaya Son Bakış
Terör Örgütü Sivilleri Vurdu! Şehit Ve Yaralılar VarTerör Örgütü Sivilleri Vurdu! Şehit Ve Yaralılar Var
Barış Pınarı Harekatından KarelerBarış Pınarı Harekatından Kareler
Barış Pınarı Harekatı Koordinasyon Toplantısı YapıldıBarış Pınarı Harekatı Koordinasyon Toplantısı Yapıldı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı