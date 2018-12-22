Kurum: '(İmar Barışı) Boğaz sınırları içerisindeki ve sahil şeridindeki yalılar bu düzenlemeye dahil değil' - GAZİANTEP Haberi
Kurum: "(İmar Barışı) Boğaz sınırları içerisindeki ve sahil şeridindeki yalılar bu düzenlemeye dahil değil" - GAZİANTEP - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un açıklamalarıGAZİANTEP - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Gaziantep Valiliği'ni ziyaret etti. Bakan Kurum düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu. - 2 - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "9 milyon 210 bin vatandaşımız İmar Barışı'na başvurdular ve 10 milyar 350 milyon TL'lik bedel yatırdılar."Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "(İmar Barışı) Boğaz sınırları içerisindeki ve sahil şeridindeki yalılar bu düzenlemeye dahil değil."