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22 Aralık 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Kurum: '(İmar Barışı) Boğaz sınırları içerisindeki ve sahil şeridindeki yalılar bu düzenlemeye dahil değil' - GAZİANTEP Haberi

Kurum: '(İmar Barışı) Boğaz sınırları içerisindeki ve sahil şeridindeki yalılar bu düzenlemeye dahil değil' - GAZİANTEP Haberi

Kurum: "(İmar Barışı) Boğaz sınırları içerisindeki ve sahil şeridindeki yalılar bu düzenlemeye dahil değil" - GAZİANTEP - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un açıklamalarıGAZİANTEP - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Gaziantep Valiliği'ni ziyaret etti. Bakan Kurum düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu. - 2 - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "9 milyon 210 bin vatandaşımız İmar Barışı'na başvurdular ve 10 milyar 350 milyon TL'lik bedel yatırdılar."Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "(İmar Barışı) Boğaz sınırları içerisindeki ve sahil şeridindeki yalılar bu düzenlemeye dahil değil."

Lyon Basın Toplantısı Toplantı 

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