Kurum: 'Çarpık kentleşmeyle ilgili mücadele kararlılıkla devam ediyor' - ANTALYA
Kurum: "Çarpık kentleşmeyle ilgili mücadele kararlılıkla devam ediyor" - ANTALYA - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un salona girmesi - Bakan Kurum'un kürsüye gelişi - Bakan Kurum'un konuşması - Katılımcılardan görüntü ANTALYA - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, imara aykırı ve kaçak yapılarla mücadele kapsamında Bakanlık bünyesinde görev alacak yeni 1100 imar denetçisinin göreve başlaması programında konuştu. (1)
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