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20 Haziran 2019 Perşembe günü yayınlandı
Kurum: 'Ay sonuna kadar Karadeniz'e ilişkin eylem planımızı tamamlamış olacağız' - TRABZON

Kurum: 'Ay sonuna kadar Karadeniz'e ilişkin eylem planımızı tamamlamış olacağız' - TRABZON

Kurum: "Ay sonuna kadar Karadeniz'e ilişkin eylem planımızı tamamlamış olacağız" - TRABZON - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un açıklamasıTRABZON - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "Ay sonuna kadar Karadeniz'e ilişkin eylem planımızı tamamlamış ve bu ay sonu veya önümüzdeki ayın ilk haftası açıklamış olacağız, diğer taraftan da Trabzon, Rize, Ordu, Giresun ilimizde dere güzergahı üzerindeki şu an iklim değişikliği sebebiyle olmaması gereken binaların tespitini de bir ay içinde tamamlayacağız. İnşallah bu 4 ilimizde bu tespitleri yapıp vatandaşlarımızı sağlam, güvenli konutlarına taşıma sürecine ve yeni inşaatların yapım sürecine bu yıl içinde başlamak istiyoruz."

Güzergah İklim Değişikliği Allah Eylem Planı Basın Mensupları 

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