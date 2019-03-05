Kurum: '50 bin sosyal konut uygulamasını, talep toplamasını bugün inşallah başlatacağız' - İSTANBUL
Kurum: "50 bin sosyal konut uygulamasını, talep toplamasını bugün inşallah başlatacağız" - İSTANBUL - Alandan görüntüler - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'ın konuşmasıİSTANBUL (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kasımpaşa Kızılay Meydanında düzenlenen TOKİ 53 Bin 626 Sosyal Konut ve 130 Tesisin Açılışı ile 50 Bin Yeni Sosyal Konutun Tanıtım Töreninde vatandaşlara hitap etti.
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