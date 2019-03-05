Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
05 Mart 2019 Salı günü yayınlandı
Kurum: '50 bin sosyal konut uygulamasını, talep toplamasını bugün inşallah başlatacağız' - İSTANBUL

Kurum: '50 bin sosyal konut uygulamasını, talep toplamasını bugün inşallah başlatacağız' - İSTANBUL

Kurum: "50 bin sosyal konut uygulamasını, talep toplamasını bugün inşallah başlatacağız" - İSTANBUL - Alandan görüntüler - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'ın konuşmasıİSTANBUL (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kasımpaşa Kızılay Meydanında düzenlenen TOKİ 53 Bin 626 Sosyal Konut ve 130 Tesisin Açılışı ile 50 Bin Yeni Sosyal Konutun Tanıtım Töreninde vatandaşlara hitap etti.

Allah 

İlgili Foto Galeriler
20 Metre Derinliğindeki Obruk Çiftçileri Tedirgin Etti20 Metre Derinliğindeki Obruk Çiftçileri Tedirgin Etti
Kenan Sofuoğlu Osmanlıspor'la Kampa GirdiKenan Sofuoğlu Osmanlıspor'la Kampa Girdi
Sarıkamışta 90 Bin Şehit İçin Eksi 20 Derecede Saygı NöbetiSarıkamışta 90 Bin Şehit İçin Eksi 20 Derecede Saygı Nöbeti
MHP Genel Başkanı Bahçeli AVM Ziyaret EttiMHP Genel Başkanı Bahçeli AVM Ziyaret Etti
Jandarma O Evleri Tek Tek ArıyorJandarma O Evleri Tek Tek Arıyor
İşte DHKP/Cli Teröristlerin Yakalandığı Sağır Odaİşte DHKP/Cli Teröristlerin Yakalandığı Sağır Oda
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı