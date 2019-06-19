Kurum: '28 ilde 55 millet bahçesi inşa edildi' - İSTANBUL
Kurum: "28 ilde 55 millet bahçesi inşa edildi" - İSTANBUL - Genel görüntüler - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un konuşmasıİSTANBUL (AA) - İSTANBUL (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Türkiye genelinde 28 ilde 55 millet bahçesi inşa edildiğini ve bunların 9'unun açıldığını belirterek, 32 ilde 51 millet bahçesine ilişkin proje çalışmaların devam ettiğini söyledi.
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