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30 Ekim 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Kurum: '2023 vizyonumuza yakışır Ankara Adalet Sarayını başkentimize kazandırmış olacağız'- ANKARA İzle

Kurum: '2023 vizyonumuza yakışır Ankara Adalet Sarayını başkentimize kazandırmış olacağız'- ANKARA İzle

Kurum: "2023 vizyonumuza yakışır Ankara Adalet Sarayını başkentimize kazandırmış olacağız" - ANKARA - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un gelişleri - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un kürsüye çıkışı - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un konuşmasıANKARA - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, bakanlıklar arasında iş birliğiyle gerçekleştirilen " Ankara Yeni Adalet Sarayı Yapım Projesi Protokol İmza Töreni'ne katıldı.
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Bakanlık Başkent 2023 Vizyonu 

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