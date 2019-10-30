Kurum: '2023 vizyonumuza yakışır Ankara Adalet Sarayını başkentimize kazandırmış olacağız'- ANKARA
Kurum: "2023 vizyonumuza yakışır Ankara Adalet Sarayını başkentimize kazandırmış olacağız" - ANKARA - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un gelişleri - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un kürsüye çıkışı - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un konuşmasıANKARA - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, bakanlıklar arasında iş birliğiyle gerçekleştirilen " Ankara Yeni Adalet Sarayı Yapım Projesi Protokol İmza Töreni'ne katıldı. (1)
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