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02 Kasım 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Kuruluş Osmanlı dizisi için Kılıç ve Baltalar böyle yapılıyor

Kuruluş Osmanlı dizisi için Kılıç ve Baltalar böyle yapılıyor

Kılıç üretiminden görüntü

Kılıçlar Gesi Uttu 

-Demirci ustasının çalışması
-Hakan Yalçın'ın röpartajı

( ZONGULDAK - ÖZEL) ZONGULDAK

- Özel bir tv kanalında yayınlanacak "Kuruluş Osmanlı" dizisinde yer alacak yeni karakter için balta ve kılıçları Zonguldak'ta hazırlanıyor. 2014 yılında TRT 1'de yayınlanmaya başlayan ve büyük izleyici kitlesine sahip olan "Diriliş Ertuğrul" dizisinin devamı niteliğinde olan ve Osmanlı Devleti'nin kurulma sürecini anlatacak olan Kuruluş Osmanlıın karakterleri için kullanılan balta ve kılıçları, Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde faaliyet gösteren demirci ustası Hakan Yalçın (31) tarafından yapılmaya başlandı. Üzerinde, Oğuzların Kayı Boyu simgesi bulunan baltanın aynısından talep üzerine yaptığını belirten Alaplı'nın Yedigelli köyünde bulunan demirci ustası Hakan Yalçın, " Dede mesleği olarak yıllardır demirci ustalığı yapıyorum. Atölyemiz köyümüzde olup Alaplı'nın Mollabey Köyü'nde esnaflık yapmaktayım. Son haftalarda, Diriliş Ertuğrul dizisinde Turgut Alp'in kullandığı baltaya rağbet çok olunca ben de benzerini yapmaya başladım. Bu duyuldukça da özellikle dizinin fanatikleri baltanın benzerini yaptırmaya başladı.
Kuruluş Osmanlı dizisinde yer alacak karakterler için yapımcılardan çok sipariş aldım. Yaptığım balta dizidekinin tıpa tıp aynısıdır. Üzerinde, Kayı Boyunun simgesi mevcuttur. Siparişler geldikçe de yapıyoruz. Şu anda kılıç üretimi canlandı." dedi.

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