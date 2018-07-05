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05 Temmuz 2018 Perşembe günü yayınlandı
Kuru yük gemisiyle çarpışan LPG Tankeri havadan görüntülendi İzle

Kuru yük gemisiyle çarpışan LPG Tankeri havadan görüntülendi İzle

Geminin havadan görüntülenmesi

Kuru Yük Gemisi Trol 

-detaylar

( İSTANBUL - HD) İSTANBUL

- Dün gece Sivriada açıklarında kuru yük gemisi ile çarpışan Moğolistan Bayraklı Gammagas LPG Tankeri getirildiği Küçükçekmece Demir Sahasında havadan görüntülendi. Dün gece saat 23:00 sıralarında Sivriada açıklarında kuru yük gemisi ile çarpışan Moğolistan Bayraklı Mongolya Limanına kayıtlı Gammagas LPG Tankeri olay yerinde yapılan incelemelerin ardından İstanbul Boğaz Trafik Servisi kontrolünde adli işlemler için Küçükçekmece Demir Sahasına getirilmişti. LPG Tankeri havadan drone ile görüntülendi. (HK-
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