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16 Aralık 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Kuru yemiş paketine gizledikleri uyuşturucuyu saklarken yakalandılar - KIRKLARELİ

Kuru yemiş paketine gizledikleri uyuşturucuyu saklarken yakalandılar - KIRKLARELİ

- Kuruyemiş paketinin açılması ve uyuşturucu bulunmasıKuru yemiş paketine gizledikleri uyuşturucuyu saklarken yakalandılarKIRKLARELİ (AA) - Kırklareli 'nde kuru yemiş paketine gizledikleri uyuşturucuyu hurda yüklü araca saklamak isterken yakalanan 2 şüpheli, gözaltına alındı.Babaeski ilçesine bağlı Osmaniye köyü yolunda polis ekipleri, şüphelendikleri bir aracı durdurmak istedi. İkaza uymayan sürücü otomobille kaçmaya başladı.
Bir süre sonra sanayi sitesine girdikleri otomobilden inen iki kişi yaya olarak kaçmaya başladı.
Polis ekipleri, şüphelileri kuru yemiş paketine gizledikleri yaklaşık 5 gram sentetik uyuşturucuyu hurda yüklü araca saklamaya çalışırken suçüstü yakaladı.İki kardeş oldukları öğrenilen O.T. ve B.T. gözaltına alındı.

Sentetik Uyuşturucu Akalan Polis Ekipleri Sanayi Sitesi 

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