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28 Ağustos 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Kuru kayısı lisanslı depo ihalesi yapıldı - MALATYA

Kuru kayısı lisanslı depo ihalesi yapıldı - MALATYA

- İhaleden detay görüntü - Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan'ın açıklamasıKuru kayısı lisanslı depo ihalesi yapıldıMALATYA (AA) - Malatya 'da 6 bin ton kapasiteyle kurulması planlanan Malatya Ticaret Borsası Kuru Kayısı Lisanslı Deposu'nun ihalesi yapıldı. Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, borsa binasında yapılan ihalenin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, ihaleye 8 firmanın katıldığını söyledi.

Teklif zarflarının komisyon huzurunda açıldığını kaydeden Özcan, "Teklif dosyalarının teknik açıdan incelenmesi belirli bir süreye bağladık. Komisyondaki arkadaşlar değerlendirme yapacak, evrakların yeterliliğini inceleyecek. Şartnamede istenen evraklar kontrol edilerek tekliflerin değerlendirilmesinin ardından ihalenin hangi şirkette kaldığını birkaç gün içerisinde kamuoyuyla paylaşacağız. İhalenin kentimize hayırlı olmasını temenni ediyorum." diye konuştu.
Özcan, en düşük ihale teklifinin 19 milyon 330 bin lira, en yüksek teklifin ise 24 bin 421 bin lira olduğunu aktardı.

Misyon Lyon Amed Trol 

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