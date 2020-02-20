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20 Şubat 2020 Perşembe günü yayınlandı
Kürtün’de heyelan

Kürtün’de heyelan

heyelanın meydana geldiği bölgeden görüntüler

Sekte Sosyal Tesis Kış Mevsimi Kar Yağışı 

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( GÜMÜŞHANE ) GÜMÜŞHANE

- Gümüşhane’nin Kürtün ilçesinde yoğun kar yağışının ardından havaların ısınmasıyla birlikte donma-çözünme olayı sonucu Örümcek Ormanları yolunda heyelan gerçekleşti. Yolu kapatan, beton bariyerleri kıran dev kayalar Çağlayandibi Şelalesi Tabiat parkı tesislerine de zarar verdi. Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Yeşilköy köyü sınırlarındaki Çağlayandibi Şelalesi Tabiat Parkının üst tarafından geçen Örümcek Ormanları Tabiatı Koruma alanı, Çıkrıkdüzü, Güvende yaylalarına ulaşımı sağlayan yolda öğle saatlerinde heyelan gerçekleşti. Yol kenarındaki beton bariyerleri de kırarak metrelerce yüksekten Çağlayandibi Şelalesi Tabiat Parkı sosyal tesislerinin olduğu bölgeye düşen kayalar tesislere zarar verirken, ahşap köprüyü de kırarak kullanılamaz hale getirdi. Bölgede Orman İşletme Müdürlüğüne ait greyder orman içinde yol açma çalışmaları yaparken, heyelan ekiplerin yukarı çıkmasından hemen sonra gerçekleşti. Olayın ardından kış mevsiminde kimsenin kullanmadığı yol ulaşıma kapanırken, ekiplerin inceleme yaptıktan sonra çalışmalara başlaması bekleniyor.
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