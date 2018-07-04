Kurtuluş Savaşı'nın kahramanı ‘Kara Fatma’ mezarı başında anıldı

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( İSTANBUL ) İSTANBUL



- Milli Mücadele'nin sembol isimlerinden olan ve ‘Kara Fatma’ olarak bilinen Üsteğmen Fatma Seher Erden, vefatının 63’üncü yılında mezarı başında anıldı. Cesaretiyle Milli Mücadele'nin sembol isimleri arasında yer alan ve Kara Fatma olarak bilinen Üsteğmen Fatma Seher Erden, vefatının 63’üncü yıl dönümünde Kulaksız’daki anıt mezarı başında anıldı. Düzenlenen törene AK Parti İstanbul Milletvekili Şirin Ünal, Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hasip Saygılı ve 'Milli Mücadele’de bir kadın üsteğmen Kara Fatma' kitabının yazarı İlknur Bektaş, Üsteğmen Fatma Seher Erden’in 5’inci kuşak torunu Orkun Kuşlu ile birlikte çok sayıda vatandaş katıldı.

"Böyle bir kahramanın torunu olmak benim için büyük bir şeref" İHA muhabirine açıklamalarda bulunan Üsteğmen Fatma Seher Erden’in 5’inci kuşak torunu Orkun Kuşlu, bir kahraman torunu olmanın kendisi için büyük bir şeref olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı: “Tarihimizin en gerçekçi ve şerefli kahramanlarından Üsteğmen Erzurumlu Kara Fatma’nın mezarı başındayız. 63’üncü vefat seneyi devriyesinde anıyoruz. Kahramanımızın 5’inci kuşak torunuyum. Bunu tabi çok sonradan yazarımız İlknur Bektaş’ın Hanımefendi aracılığıyla öğrenmiş oldum. Çünkü 1955 yılında vefat ettiği için bir iletişim kopukluğu olmuş, ben bunu öğrendiğimde çok yoğun duygular yaşadım. Yazarımız titiz bir çalışma neticesinde bu araştırmaları yapıp bizi bilgilendirdi. Böyle bir kahramanın torunu olmak benim için büyük bir şeref. Baktığımız zaman ülkenin bekası için cepheden cepheye koşmuş, savaşmış bir kadın kahramandan bahsediyoruz. Tüm kadınlarımız kahramandır bence fakat birileri biraz daha öne çıkmıştır. Kurtuluş Savaşı’nda nitekim kahramanımız üç madalya alarak zamanın milli mücadelesine katkıda bulunmuş eşini ve çocuklarını şehit vermiştir. Allah kendisinden razı olsun, mekanı cennet olsun". "Bu ülkenin kahramanları bitmez" Mustafa Kemal Atatürk’ün Fatma Seher Erden’e verdiği ‘Kara Fatma’ ismine de değinen Kuşlu, “Cesurluluğu, kararlılığı, yüksek imanı noktasında kendisine gözünün karalığından dolayı, ‘Kara Fatma’ denilmiştir. Yıllar boyunca asimile edilmiş bir lakap haline gelmiştir. Çok üzülerek söylüyorum; maalesef bir böcek ismiyle bir tutulmuştur. Tabi bu da bir oyun, sonuç itibariyle bu ülkenin kahramanları bitmez, bu ülkenin kadınları zaten kahramanlarımız. Allah kendisinden razı olsun, tekrar mekanı cennet olsun” dedi.

Törenin ardından kadın kahramanın Kasımpaşa Camiikebir Mahallesi’nde yaşadığı evinin bulunduğu sokağın adı “Üsteğmen Karafa Fatma” olarak değiştirildi.

