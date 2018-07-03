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03 Temmuz 2018 Salı günü yayınlandı
- Kurtuluş Savaşı’nın kadın kahramanı Kara Fatma'nın adı yaşadığı sokağa verildi

- Kurtuluş Savaşı’nın kadın kahramanı Kara Fatma'nın adı yaşadığı sokağa verildi

Mezardan görüntü

Kütüphane Nitelik Irak 

-Katılanlardan görüntü
-Konuşmalar
-Genel ve detay görüntüler

( İSTANBUL )- Kurtuluş Savaşı'nın kadın kahramanı Kara Fatma mezarı başında anıldı İSTANBUL

- Cesaretiyle Milli Mücadelenin sembol isimleri arasında yer alan Kara Fatma olarak bilinen Üsteğmen Fatma Seher Erden vefatının 63’üncü yıl dönümünde mezarı başında anıldı. Törenin ardından ise kadın kahramanın Kasımpaşa Camiikebir Mahallesi’nde yaşadığı evinin bulunduğu sokağın adı “Üsteğmen Kara Fatma” adı olarak değiştirildi. Cesaretiyle Milli Mücadelenin sembol isimleri arasında yer alan Kara Fatma olarak bilinen Üsteğmen Fatma Seher Erden vefatının 63’üncü yıl dönümünde Kulaksız’daki Anıt Mezarı başında anıldı. Törene, AK Parti İstanbul Milletvekili Şirin Ünal, Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hasip Saygılı ve Kara Fatma Kitabı’nın Yazarı İlknur Bektaş ile çok sayıda vatandaş katıldı.
Törende vatanı için canını ortaya koyan Milli Mücadelenin cesur ve kayıp kadınları da Kara Fatma nezdinde anıldı. Ardından Kara Fatma’nın Kasımpaşa Camiikebir Mahallesi’nde yaşadığı evinin bulunduğu sokağın adı “Üsteğmen Kara Fatma” olarak değiştirildi. Törende konuşan Kara Fatma Kitabı’nın Yazarı İlknur Bektaş, Milli Mücadele Dönemi kadın kahramanlarıyla ilgili önemli bir çalışma yaptığını dile getirdi. Bektaş, Kara Fatma’nın Beyoğlu’nda yaşadığı yere isminin verilmesi için çok önemli olduğunu ifade etti.
“Onun hissiyatını hissediyoruz” Kara Fatma gibi bir kahramanı anmanın ve isminin yaşadığı sokağa verilmesinin çok önemli olduğunu belirten Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, “ Geleceğimize ölümüz bir hatıra olarak bırakmak, asıl hedefimizdi, güzel bir tören oldu. O 1,45’lik boyunda o kadar geniş ki yüreği bütün Türkiye’yi kapsamış. Burada bulunan bütün insanları evladı görüyor. Onun hissiyatını hissediyoruz. Onu burada anma ihtiyacı hissediyoruz” ifadelerini kullandı. “4 buçuk yıl boyunca bir araştırma yaptım” Milli Mücadele Dönemi’ndeki kadın kahramanlarla ilgili önemli bir inceleme yapan Kara Fatma kitabının Yazarı İlknur Bektaş, “4 buçuk yıl boyunca bir araştırma yaptım, Milli Mücadele ve Türk kadınları konusunda nitelikli bir araştırma yoktu günümüze kadar kütüphanelerde öncelikle ben bunun açlığını çok hissettim. Çok aradım bulamayınca oturup kendim yazmam gerektiğine karar verdim. Aslında Cumhuriyet tarihinde ilk defa yapılmış bir çalışma” diye konuştu.
(HK- mb-
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