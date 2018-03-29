Kurtuluş Savaşı'nın hiç yayınlanmamış görüntüleriyle 'Son Kale Polatlı Belgeseli' Haberi

-Kadriye Zaim Kütüphanesi Direktörü Emre Hasan Akbayrak ile röportaj

-Belgeselden alınan görüntüler

-Genel ve detay



( ANKARA ) Kurtuluş Savaşı'nın hiç yayınlanmamış görüntüleriyle "Son Kale Polatlı Belgeseli"- Atılım Üniversitesi bünyesinde "Son Kale Polatlı Belgeseli" çekildi ANKARA



- Atılım Üniversitesi Başkent Ankara olmak üzere tarihi ve kültürel değerleri yaşamak ve yaşatmak adına, daha önce hiç kullanılmamış görüntülerle "Son Kale Polatlı Belgeseli"ni gösterime sundu. Atılım Üniversitesi Medya Merkezi tarafından, Mustafa Kemal Atatürk ve Kurtuluş Savaşına varlıklarını adayan tüm kahramanları anmak adına "Son Kale Polatlı Belgeseli" isimli bir belgesel çekildi. Polatlı Belediyesi'nin sponsorluğunda hazırlanan belgesel, Atılım Üniversitesi Kadriye Zaim Kütüphanesinde izleyicileriyle buluştu. Kadriye Zaim Kütüphanesi Direktörü Emre Hasan Akbayrak’ın proje danışmanlığını, Post Prodüksiyon ve Animasyon Uzmanı Halil İbrahim Güneş’in yönetmenliğini ve Görüntü ve Fotoğraf Uzmanı Erol Korkmaz’ın görüntü yönetmenliğini üstlendiği belgeselin gösterimi öğrencilerin büyük ilgisini gördü. Belgeselin yönetmeni Post Prodüksiyon ve Animasyon Uzmanı Halil İbrahim Güneş, hazırlık aşamaları 2 yıl öncesine dayanan belgeselin çekim süreci ve belgesel hakkında İhlas Haber Ajansı muhabirine bilgi verdi. Üniversitenin yakın çevresinde yaşanmış tarihi bir olayı öğrencilere kitaplar dışında aktarmak adına Polatlı'yı konu aldıklarını belirten Güneş, "2 yıl öncesinde düşüncesi ortaya çıkan bu proje için önce ekibimizi oluşturduk, bütçe oluşturuldu, ardından senaryo yazıldı ve alan tetkikleri yapıldı. Polatlı Belediyesiyle de görüşülerek çekimlerimize başladık" şeklinde konuştu.

"Ankara'nın yanı başında 22 gün süren bir savaş, dünya tarihinin en uzun meydan muharebesi aslında bu" diyen Güneş, bu tarihin Ankara tarafından çok bilinmediğini kaydetti.

Bu doğrultuda bir merak uyandırmak adına hazırladıkları belgeselde, Kurtuluş Savaşı'nın 22 günlük kısmını anlattıklarını söyledi.



Güneş, "Belgeselin CerModern'de galası yapıldı ve hem üniversitemizden hem de dışarıdan çok fazla katılım oldu, çok güzel tepkiler aldık. Öğrenciler, 'Biz Polatlı'ya gidip, bu alanları gezmek ve tarihimizi biraz daha fazla öğrenmek istiyoruz' dediler. Bununla ilgili de sanırım üniversitemiz Polatlı'da bir etkinlik düzenleyecek. Tüm öğrenci adaylarına aynı temennide bulunuyorum, tarihi ezberlemeye çalışmayın, bunların hepsinin yaşanmış birer gerçek olduğunu anlaşmadan veya tarihlerden ibaret olmadığını bilin" mesajını verdi. "Ankara Dijital Kent Arşivi sadece bu kütüphanede" Projenin danışmanlığını yürüten Akbayrak ise, Kadriye Zaim kütüphanesinin Ankara'nın dördüncü büyük üniversite kütüphanesi olduğunu belirterek, hem Atılım öğrencilerine hem de diğer üniversitelere hizmet etmeyi önemsediklerini dile getirdi. Belgeselin çekimi noktasında kütüphanenin rolüne değinen Akbayrak, "Kütüphanemizde başka hiçbir üniversitede bulunmayan Ankara Dijital Kent Arşivi bulunmakta. Ankara'yla ilgili tüm bilimsel ve sosyolojik her türlü belgeyi bilgiyi toparlamayı ve kullanıcıların hizmetine sunmayı önemsiyoruz. Polatlı bizim için çok değerliydi, bu noktada biz hem Ankara Dijital Kent Arşivi koleksiyonuna katkı olması hem de Ankara'yla ilgili bilimsel çalışmaların artarak devam etmesi amacıyla bu projeyi destekledik. Üniversite yönetimi de bu projeyi gerçekten çok destekledi" diye konuştu.

Ankara Dijital Kent Arşivinin sürekli büyüyen bir koleksiyon olduğunu belirten Akbayrak, önümüzdeki yıllarda çok daha büyük ve bir araştırmacının ilk başvuracağı bir portal olmasını hedeflediklerini aktardı. "Son Kale Polatlı Belgeseli"nin künyesi Yapımı: 2017 - Türkiye Tür: Belgesel Süresi: 47 Dk. Yönetmen: Halil İbrahim Güneş Senaryo: Gülden Aydın Pınarcı, Hüseyin Kaya Yapımcı: Atılım Üniversitesi Seslendirmen: Mehmet Atay, Levent Kol

