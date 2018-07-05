Kurtuluş gününde askeri bando takımından halka konser

-Vatandaşlar konser genel genel görüntüler

-Marşlar genel görüntüler



( HATAY ) HATAY



- Türk ordusunun Hatay topraklarına İskenderun'dan girişinin 80. yıldönümü törenlerinde, Adana 6. Mekanize Piyade Tümen Komutanlığı Bandosu halka konser verdi. Hatay’ın ilçesi İskenderun Atatürk Bulvarı üzerindeki parkta Kurtuluş Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen açık hava konserine İskenderunlular da yoğun ilgi gösterdi. Adana 6. Mekanize Piyade Tümen Komutanlığı Bandosunun konserinde vatandaşlar marşlar ile coştu. Yaklaşık 70 dakika süren konseri vatandaşlarda cep telefonları ile bu anı kayıt altına aldılar. İskenderun’un kurtuluşunun 80. yıldönümü etkinlikleri kapsamında düzenlenen askeri bando takımı konserine İskenderun Kaymakamı Recep Soytürk, Garnizon Komutanı ve 39.Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Tevfik Erkan Olgay, İskenderun Belediye Başkanı Seyfi Dingil, İskenderun Deniz Üs Komutanı Kurmay Albay Aykar Tekin, İskenderun Sahil Güvenlik Grup Komutanı SG Yarbay Çağın Taşkın, İlçe Emniyet Müdürü Zeki Balcı, askeri erkan ve vatandaşlar katıldı.



