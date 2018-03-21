Kurtulmuş: 'Nevruz bize, insanların farklılıkları ve çeşitlilikleriyle bir ve beraber olduğunu gösteriyor' - KASTAMONU Haberi
Kurtulmuş: "Nevruz bize, insanların farklılıkları ve çeşitlilikleriyle bir ve beraber olduğunu gösteriyor" - KASTAMONU - Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş'un konuşması - Halk oyunları gösterilerinden detay - Nevruz ateşinin yakılmasıNevruz Bayramı kutlanıyor - 2018 Türk Dünyası Kültür Başkenti ilan edilen Kastamonu 'da nevruz ateşinin yakılmasıyla etkinlikler başladı - Kültür ve Turizm Bakanı Kurtulmuş: - "Nevruz bize, insanların farklılıkları ve çeşitlilikleriyle bir ve beraber olduğunu gösteriyor"KASTAMONU (AA) - Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, "Nevruz bize, insanların farklılıkları ve çeşitlilikleriyle bir ve beraber olduğunu gösteriyor." dedi. Türk cumhuriyetlerine bağlı kentlerden birinin her yıl kültür başkenti ilan edilmesinin ardından yıl boyu sürecek etkinlikler, 21 Mart'ta nevruz ateşinin yakılmasıyla başlıyor.Bu kapsamda 2018 Türk Dünyası Kültür Başkenti ilan edilen Kastamonu 'da da nevruz ateşinin yakılmasıyla etkinlikler başlatıldı.Bakan Kurtulmuş, 2018 Türk Dünyası Kültür Başkenti Nevruz Kutlamaları kapsamında Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende yaptığı konuşmada, Orta Asya'dan günümüze kadar Nevruz Bayramı'nın kutlandığını söyledi.
Nevruz'un üç anlamı olduğunu belirten Kurtulmuş, "Nevruz yeniden doğuşu, yeniden dirilişi gösteren önemli bir bayramdır. Uzun kış aylarından sonra toprağın canlanması, tabiatın uyanması, uykuya çekilmiş gibi görünen canlı mahlukatın yeniden dirilişini sembolize eden bayramdır. Bize öbür dünyada yeniden dirilişin olduğunu her yıl gösterir." diye konuştu. Farklılıkların zenginlik olduğuna işaret eden Kurtulmuş, şöyle devam etti:"İkinci olarak nevruz bize, farklılıklar ve çeşitliliklere rağmen bir olmayı, birlik olmayı öğretiyor. Bütün farklı renklerin birlik beraberlik içinde olduğunu gösteriyor. Kışın aynı renkte gördüğümüz doğada çiçeklerin renk renk açtığını ama hiçbir rengin bir diğeri ile çelişki ve çatışma içinde olmadığını görüyoruz. Nevruz bize, insanların farklılıkları ve çeşitlilikleriyle bir ve beraber olduğunu gösteriyor. Atalarımız kimseyi öteleştirmeden herkesi Allah'ın yarattığı kutsal bir varlık olarak görmüştür. Horasan erenlerinin bize öğrettiği budur. Şeyh Şaban - ı Veli'nin, Horasan erenlerinin bize öğrettiği insanları ayrı gayrı görmemektir. Bu yıl irfan geleneğimizin önemli merkezlerinden Kastamonu 'da Şeyh Şaban - ı Veli'nin manevi gölgesinde Nevruz Bayramı'nı kutluyoruz."Nevruzun hayatın devinim ve gelişim üzerine oturduğunu da öğrettiğini vurgulayan Kurtulmuş, "Yaratılan her şey bir devinim üzerinedir. Aynı halde duran hiçbir yaratık yoktur. İnsan da değişim içindedir. Hem fiziki hem de ruh olarak değişiyor. Nevruzdan bu dersleri çıkartırsak tabiatla ilişkimizi daha kuvvetli şekilde kurarız. Kainattaki her yaratılmış bizim mirasımızdır." diye konuştu. Türkiye'nin birlik ve beraberliği için çalışanlara teşekkür eden Kurtulmuş, "Biz burada huzur içinde yaşayalım ve al bayrağın dalgalanması için şehit olanlara Allah'tan rahmet diliyorum." ifadesini kullandı.Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) Genel Sekreteri Düsen Kaseinov'a semeni (bir çeşit nevruz yemeği) sunumunda bulunulmasının ardından Türk cumhuriyetlerinden gelen halk oyunları ekipleri gösteri sundu, sanatçılar da türkülerini seslendirdi.Konuşmaların ardından Bakan Kurtulmuş, Kastamonu Valisi Yaşar Karadeniz, Çankırı Valisi Hamdi Bilge Aktaş, AK Parti Kastamonu Milletvekilleri Hakkı Köylü, Metin Çelik ve Murat Demir, Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş, TÜRKSOY Genel Sekreteri Kaseinov ile protokol üyeleri tarafından nevruz ateşi yakılıp demir dövüldü.