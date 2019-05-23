Kurtulmuş: 'Güçlü ve büyük Türkiye idealine sonuna kadar sahip çıkacağız' - İSTANBUL
Kurtulmuş: "Güçlü ve büyük Türkiye idealine sonuna kadar sahip çıkacağız" - İSTANBUL - İftar davetine katılanlardan görüntüler - AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un gelişi - Protokolden detaylar - AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un konuşmasıİSTANBUL (AA) - AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Türkiye'nin birliğine, beraberliğine ve kardeşliğine sahip çıkacaklarını belirterek, "Güçlü ve büyük Türkiye idealine sonuna kadar sahip çıkacağız. Bunun için de her birimiz kendimizi en iyi şekilde yetiştireceğiz." dedi.
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