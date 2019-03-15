Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
15 Mart 2019 Cuma günü yayınlandı
Kurtulmuş, Beyoğlu'nda esnafı ziyaret etti - İSTANBUL

Kurtulmuş, Beyoğlu'nda esnafı ziyaret etti - İSTANBUL

- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un esnaf ziyaretinden detaylar - AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un yol kenarındaki kediyi sevmesiKurtulmuş, Beyoğlu'nda esnafı ziyaret ettiİSTANBUL (AA) - AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Beyoğlu'nda esnaf ziyareti yaptı, vatandaşlarla sohbet etti.Kurtulmuş, sabah Beyoğlu'nda iş adamları, esnaf ve kanaat önderleriyle bir araya geldi.Öğleden sonra Sıraselviler Caddesi'ndeki esnafı ziyaret eden Kurtulmuş, dükkanlara girerek esnafla selamlaştı.Kurtulmuş, cadde boyunca yürüyerek, vatandaşlarla sohbet etti, fotoğraf çektirdi. Kurtulmuş, bir bahçenin duvarındaki kedileri de sevdi.AK Parti Cihangir Seçim İrtibat Bürosu'nu ziyaret eden Kurtulmuş, burada seçim çalışmalarına ilişkin bilgi aldı.Numan Kurtulmuş'a, AK Parti Beyoğlu Belediye Başkan Adayı Haydar Ali Yıldız da eşlik etti.

Kanaat Önderleri Naat 

İlgili Foto Galeriler
Kibariye Başbakan Davutoğlu'nu Çok SevdiKibariye Başbakan Davutoğlu'nu Çok Sevdi
Şehit Babaya Gözyaşlı VedaŞehit Babaya Gözyaşlı Veda
Ankarada Dev Uyuşturucu OperasyonuAnkarada Dev Uyuşturucu Operasyonu
Jandarma O Evleri Tek Tek ArıyorJandarma O Evleri Tek Tek Arıyor
İşte DHKP/Cli Teröristlerin Yakalandığı Sağır Odaİşte DHKP/Cli Teröristlerin Yakalandığı Sağır Oda
En İyi Tarım FotoğraflarıEn İyi Tarım Fotoğrafları
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı