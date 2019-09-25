Kurtulmuş - Adana'daki terör saldırısı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BM'deki konuşması - ANKARA
- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un salona gelişi - AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un katılımcılarla selamlaşması - Katılımcılardan görüntüler - AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un konuşmasıANKARA - AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, gazetecilere değerlendirmelerde bulundu. (1)
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