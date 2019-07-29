Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
29 Temmuz 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Kurtların saldırdığı koyunlardan 10'u telef oldu

Kurtların saldırdığı koyunlardan 10'u telef oldu

parçalanan koyunlardan farklı görüntüler

( DENİZLİ ) DENİZLİ

Hayvan 


- Denizli’nin Pamukkale ilçesinde koyun sürülerine saldıran kurtlar 10’un üzerinde koyunu parçalayıp telef etti. Edinilen bilgilere göre olay, Pamukkale ilçesi Küçükdere Mahallesi’nde yaşandı. Mahallede küçük baş hayvan besiciliği yapan Mustafa Karataş, Süleyman Evran, Murat Yeşil, Mustafa Yaşar ve Mehmet Çil’in koyunlarının bulunduğu sürüye saldıran kurtlar, son 3 buçuk ay içerisinde 10’un üzerinde koyunu parçalayarak telef etti. Kurtlar birçok koyunu da yaraladı. Kurtlardan dolayı koyunlarını otlatmaya götürmekten korktuğunu belirten besiciler, duruma bir çözüm bulunmasını isteyip yetkililerden yardım istedi.
İlgili Foto Galeriler
Başkentin Ortasında Çiftlik KurulduBaşkentin Ortasında Çiftlik Kuruldu
Golden Çetesi İstanbula GönderildiGolden Çetesi İstanbula Gönderildi
Üç Çeneli Üç Dilli Buzağı Sağlığına KavuştuÜç Çeneli Üç Dilli Buzağı Sağlığına Kavuştu
Çin'de Yeni Yıl HazırlıklarıÇin'de Yeni Yıl Hazırlıkları
Böyle Vicdansızlık GörülmediBöyle Vicdansızlık Görülmedi
Timsah Avcıları İlk Kez Görüntülendi!Timsah Avcıları İlk Kez Görüntülendi!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı