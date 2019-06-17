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17 Haziran 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Kurtların saldırdığı 42 kurbanlık keçi telef oldu İzle

Kurtların saldırdığı 42 kurbanlık keçi telef oldu İzle

Keçileri kurtların saldırısında telef olan Adil Pala (fotoğraf)

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-Telef olan keçiler
-Telef olan keçiler (fotoğraf)
-Keçileri telef olan Adil Pala (Fotoğraf)

( TUNCELİ )- Tunceli'de bir kişinin Kurban Bayramında satmak için aldığı keçilerini kurtlar telef etti TUNCELİ

- Tunceli'de küçükbaş hayvan sürüsüne saldıran kurtlar, 42 keçiyi boğarak telef etti. Olay, Nazımiye İlçesi'ne bağlı Kılköy Köyü'nde meydana geldi. Hayvancılıkta uğraşan Adil Pala (45) Kurban bayramında satmak için borçlanarak aldığı keçilerini otlatmak için yabana götürdü. Akşama doğru keçi sürüsüne kurtlar saldırdı. Kurtlar,42 keçiyi boğarak telef etti. Keçileri Kurban Bayramı'nda satmak için borçlanarak aldığını belirten Adil Pala, "Keçileri, otlatmak için yabana götürmüştüm. Bir anda sürüye saldıran kurtlar keçilerimin 42 tanesini boğarak telef etti. Keçileri borçlanarak satın almıştım. Tek geçim kaynağım bunlardı. Onlar da elimden gitti" dedi.
Biri üniversitede biri de lisede olmak üzere iki öğrenci okuttuğunu ifade eden Pala, "Ben kaza geçirdim. İki kere beyin ameliyatı oldum. Kolumda, ayağımda platin var. Yaptığım tek iş hayvancılık. Onlarla hem ailemi geçindiriyordum hem de çocuklarımı okutuyordum. Şu anda elimde hiç bir şey kalmadı. Borçlarımı da ödeyemeyeceğim. Ne yapacağımı şaşırmış durumdayım. Yetkililerden ve duyarlı insanlardan mağduriyetimin giderilmesi için destek bekliyorum" diye konuştu.

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