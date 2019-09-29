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29 Eylül 2019 Pazar günü yayınlandı
Kürtçe şarkı söyleyen kişiye polisin müdahale ettiği iddiası - BATMAN

Kürtçe şarkı söyleyen kişiye polisin müdahale ettiği iddiası - BATMAN

- AK Parti Batman İl Başkanlığı - AK Parti Batman İl Başkanı Abdullah Akif Gür'ün konuşmasıKürtçe şarkı söyleyen kişiye polisin müdahale ettiği iddiasıBATMAN (AA) - AK Parti Batman İl Başkanı Abdullah Akif Gür, şarkıcı Dodan Özer'in Kürtçe şarkı söylediği sırada polis tarafından engellendiği iddiasına ilişkin açıklama yaptı.Başkan Gür, parti binasında gazetecilere yaptığı açıklamada, AK Parti iktidarı döneminde yapılan önemli yasal düzenlemelere değinerek, şöyle konuştu:"Kendi dönemlerindeki yasaklardan siyaset devşirenler ve işleri güçleri maksatlı algılar yaparak bunların üzerinden prim yapmayı meslek edinip halkımızı galeyana getirme çabası içinde olanlar ve bundan siyasi rant elde etmeye çalışanlar bilsinler ki bu yasaklar ve kullandıkları siyaset şekli, tarihin çöplüğündeki yerini almıştır."Gür, TRT ve diğer kanallarda okunan bir şarkının yasaklanmasının mümkün olamayacağını dile getirerek, "Bu mantığı dahi yürütemeyen akıl ve izandan yoksun bu maksatlı kişileri, toplumumuzun ve ahlak kurallarının vicdanına havale ediyoruz. CHP, HDP ve zihniyeti, gerçek dışı haberler üreterek toplumun sinir uçlarıyla oynamaktan ve bundan siyasi malzeme çıkarmaya çalışmaktan vazgeçmelidir." dedi.

Polis Yasal Düzenleme Yasaklar Şarkıcı 

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