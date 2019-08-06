Kürtçe mevlidin yazarı Melayê Bateyi’nin belgeseli yayınlandı

-Tarihçilerin anlatımı

-Türkçe alt yazılar



( HAKKARİ ) HAKKARİ



- Hakkari’de 1700’lü yıllarda yaşamış şair ve yazar Melayê Bateyi’nin hayatının son demlerini konu alan “Kasımdan Sonra” isimli belgesel filmi, Youtube kanalında yayınlandı. Hakkari Emiri İzzeddin Şêr oğlu Mir İbrahim Han tarafından Biçer Mahallesi’nde 1700-1701 yıllarında yaptırılan tarihi Meydan Medresesi’nde yönetmen Bilal Çiftçi tarafından 2015’te çekimlerine başlanan, şair ve yazar Mela Hüseyin Bateyi’nin hayatını anlatan “Kasımdan Sonra” isimli Türkçe alt yazılı belgesel filmi, Youtube’de yayınlandı. Kentin ünlü tarihçileri Abdulkadir Kızılkaya, İhsan Çölemerikli ve İmam Salih Kaval’ın anlatımlarıyla insanı adeta zamanda yolculuğa çıkaran belgesel filmi, Kurban Bayramı’nda Mersin Hakkarililer Derneğinde gösterime girecek. Belgeselin yönetmeni Bilal Çiftçi, Kürtçe mevlidin yazarı Melaye Bateyi’nin hayatının son dönemlerini konu alan belgesel filminin kurgu ve montajının 2017’de bittiğini ifade ederek, yakın zamanda Bateyi’nin tüm hayatını ve eserlerini kapsayacak şekilde geniş bir belgesel çalışması yapacaklarını söyledi.





