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06 Temmuz 2018 Cuma günü yayınlandı
Kurtarmaya gittikleri kırlangıcın telef olduğunu gördüler Haberi

Kurtarmaya gittikleri kırlangıcın telef olduğunu gördüler Haberi

Tokat'ta ipe dolanarak cansız şekilde asılı kalan kırlangıç

Polis Osmanpaşa İtfaiye Eri Kırlangıç 

-İtfaiye ekiplerinin müdahalesi
-İtfaiye erinin kırlangıç yuvası kenarındaki ipleri temizlemesi
-Telef olan kırlangıç
-Bir vatandaşlar röp

( TOKAT ) TOKAT

- Tokat'ta ipe dolanarak asılı kalan kırlangıç için seferber olan itfaiye ekipleri olay yerinden üzgün ayrıldı. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesi binasının arka tarafında 3. kattaki cam kenarına yuva yapan kırlangıcı ipe dolanmış olarak gören bir vatandaş itfaiye ekiplerine haber verdi. Hareketsiz olarak duran kırlangıca itfaiye ekipleri müdahale etti. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinden bir itfaiye eri yangın merdiveni ile çıkarak kuşu bulunduğu yerden aldı. Kırlangıcın telef olduğu anlaşılırken, itfaiye ekipleri yuvanın çevresindeki ipleri temizledi. Bir kaç ay öncede aynı yerde ipe dolanan kırlangıcın sağ olarak kurtarıldığını ifade eden Ahmet Polat, "İki ay öncede polis arkadaş fark etmişti, itfaiyeye haber verildi o kurtarılmıştı. Bunu kurtaramadık. Camın altında kalan boşluğa alçı yapılsa iyi olur" diye konuştu.

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