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27 Ocak 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Kurtarma çalışmalarının tamamlanmasının ardından ekipler bir araya geldi

Kurtarma çalışmalarının tamamlanmasının ardından ekipler bir araya geldi

ekiplerin bir araya gelmesi detay

( ELAZIĞ ) ELAZIĞ

Deprem Trol 


- Elazığ'da çöken Dilek Apartmanında kurtarma çalışmaları son bir kişinin cansız bedeni çıkarılmasıyla tamamlandı. Geçtiğimiz Cuma akşamı 6.8 şiddetinde meydana gelen deprem sonrası Elazığ'da bazı bölgerde yıkım yaşanmıştı. Yaşanan yıkım sonrası bölgeye çok sayıda gönderilen ekipler, 24 saat aralıksız çalışma yaptı. Son olarak Merkeze bağlı Sürsürü Mahallesi Halaylı sokakta bulunan 4 katlı Dilek Apartmanının enkaz alanında da çalışma son bir kişinin cansız bedenine ulaşılmasıyla kurtarma çalışmaları tamamlandı. Çalışmanın tamamlanmasıyla bir araya toplanan arama kurtarma ekipleri hayatını kaybedenler için dua etti. Son kişinin cansız bedeni çıkarılmasıyla 4'ü Malatya'da, 37 si Elazığ'da olmak üzere toplam 41 kişi hayatını kaybetti. Öteyandan enkaz kaldırma çalışması yapılacak olan bölgede ekiplerin her ihtimale karşı son kontrolleri yapacakları belirtildi. (MK-HİV-
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