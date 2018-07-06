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06 Temmuz 2018 Cuma günü yayınlandı
Kurtarıldıktan 46 gün sonra hayatını kaybeden çocuk toprağa verildi - KARAMAN Haberi

Kurtarıldıktan 46 gün sonra hayatını kaybeden çocuk toprağa verildi - KARAMAN Haberi

- Cenaze töreninden görüntüler - Cenaze namazının kılınması - Aile ve yakınlarından detay görüntüKurtarıldıktan 46 gün sonra hayatını kaybeden çocuk toprağa verildiKARAMAN (AA) - Karaman 'da serinlemek için girdiği süs havuzunda boğulma tehlikesi geçiren ve Karaman Belediye Başkanı Ertuğrul Çalışkan tarafından havuzdan kurtarıldıktan sonra kaldırıldığı hastanede 46 gün sonra hayatını kaybeden Davut Şimşek, toprağa verildi.
Şimşek'in cenazesi Karaman Devlet Hastanesi morgundan ailesine teslim edildi.Daha sonra musallaya getirilen Şimşek için tören düzenlendi, cenazeye, Şimşek'in ailesi ile çok sayıda vatandaş katıldı.
Cuma namazına müteakip kılınan namazın ardından Şimşek'in cenazesi, Şehir Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Boğulma Tehlikesi Hastane Cenaze 

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