Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
17 Haziran 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Kurtarılan yavru karga yemek sofrasına misafir oldu

Kurtarılan yavru karga yemek sofrasına misafir oldu

Karganın kurtarıldıktan sonra yemek sofrasında karnını doyurması

Mahsur Kaldı İçmeler Havalandırma Boşluğu Cep Telefonu Irak 

-karganın apartman boşluğunda fotoğrafı

( BİNGÖL ) BİNGÖL

- Bingöl'de düştüğü apartman boşluğundan kurtarılan yavru karga, kendisini kurtaran ailenin sofrasına da misafir olup karnını doyurdu. Olay, Merkeze bağlı İçmeler Mahallesi’ndeki TOK Konutlarında yaşandı. Alınan bilgiye göre,6 katlı bir apartmanın sakinleri, havalandırma boşluğunda ses duydu. Sesin geldiği noktaya bakan vatandaşlar, yavru bir karganın havalandırma boşluğuna düşerek mahsur kaldığını fark etti. Bunun üzerine boş bir kovanın içerisine ekmek koyup havalandırma boşluğuna iple gönderen apartman sakinleri, karganın içine girmesiyle yukarı çekip kurtardı. Yavru karga, daha sonra apartman sakinlerinden bir ailenin evinde sofraya konuk oldu. Karnını doyuran karganın o anları da cep telefonu ile görüntülendi. Karnı doyan yavru karga doğaya bırakıldı.
İlgili Foto Galeriler
Irak - İran Sınırında DepremIrak - İran Sınırında Deprem
Irak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk GörüntülerIrak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk Görüntüler
Hudut Kartalları vatan için nöbetteHudut Kartalları vatan için nöbette
Başbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın ToplantısıBaşbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın Toplantısı
Irak'ta Parlamento Binası BasıldıIrak'ta Parlamento Binası Basıldı
Suriyeli Peşmergeler Esed Ve DAEŞe KarşıSuriyeli Peşmergeler Esed Ve DAEŞe Karşı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı