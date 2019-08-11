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11 Ağustos 2019 Pazar günü yayınlandı
Kurtarılan Türk gemiciler yurda döndü İzle

Kurtarılan Türk gemiciler yurda döndü İzle

Uçağın gelişi

-Uçaktan inişleri
-Detay

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Nijerya'da silahlı kişilerce kaçırılan ve önceki gün kurtarılan 10 Türk gemici Türkiye'ye döndü. Nijerya'da 13 Temmuz'da silahlı kişilerce kaçırılan ve önceki gün kurtarılan 10 Türk gemici Türkiye'nin Abuja Büyükelçiliği'ne getirilmişti. Hüseyin Zabun, Hakan Çakar, Serdar Çetinkaya, Ersin Yılmaz, Mücahid Şener, Hasan Hüseyin Karakurt, Ümit Tokgöz, Tezcan Selçuk, İbrahim Arsoy ve Cumhur Akpınar isimli gemiciler, bu sabah THY uçağıyla Abuja'dan İstanbul'a geldi.
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