- Kurtaran-2019 Tatbikatı Akdeniz etabı başladı İzle

--Yapılan açıklama

--Gemilerin tanıtılması



( MUĞLA )- Akdeniz’de 18 ülkenin katılımıyla yapılacak tatbikat öncesi basına brifing verildi MUĞLA



- Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından 27 Mayıs’ta başlayan Kırtaran-2019 Tatbikatı, basın brifingi denizaltı kurtarma gemisi Alemdar’da yapıldı. Tatbikata, 18 ülke ve bir uluslararası kuruluştan 35 gözlemci personel katılıyor. Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından planlanan ve Kuzen Deniz Saha Komutanlığı yönetimi ve kontrolünde bu yıl üçüncüsü icra edilen Kurtaran-2019 Tatbikatı, Aksaz açıklarında gerçekleştiriliyor. Tatbikatı, Kuzey Deniz Saha Komutanı Tümamiral Tayyar Ertem komuta ediyor. Tatbikatla ilgili düzenlenen basın brifinginde bilgilendirme yapan Kurtarma ve Sualtı Komutanı Albay Niyazi Uğu, “Bu yıl üçüncüsü icra edilen Kurtaran-2019 Davet Tatbikatı, bugüne kadar icra edilmiş milli ve NATO çapında en büyük denizaltı arama ve kurtarma tatbikatıdır. Tatbikatın amacı, satha kabiliyetini yitiren denizaltı gemisi personelinin, NATO üyesi ülkeler ve diğer ülkelerin katılımı ile deniz kuvvetleri komutanlığı envanterinde bulunan kurtarma unsurları vasıtasıyla kurtarmaları, kurtarma unsurlarının konuşlu bulundukları ülkelerden hava ve deniz yolu ile kaza bölgesine en seri şekilde transfer edilebilmesi, NATO üyesi ülkeler ve NATO üyesi olmayan ülkeler ile denizaltından personel kurtarma konusunda ilerde yapılabilecek ortak kurtarma operasyonları için yöntemler geliştirilmesi, sahip olunan kurtarma sistem ve imkanları tanıtılması, denizaltı tahliye ve kurtarma harekatında ortaya çıkabilecek kitlesel yaralanma senaryolarına uygun triyaj, tıbbi tedavi ile rekompresyon veya satıh dekompresyonu tedavilerin yapılması tıbbi tahliyenin icra edilmesidir” dedi.

18 ülkeden katılımcı ve gözlemci Kurtaran-2019 tatbikatına Türk Deniz, Kara ve Hava Kuvvetleri, Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurlarının yanı sıra Amerika Birleşik Devletleri, Azerbaycan, Bangladeş, Brezilya, Bulgaristan, Cezayir, Fransa, Gürcistan, International Submarine Escape and Rescue Liason Office (ISMERLO), İtalya, Kanada, Katar, Kuveyt, Lübnan, Malezya, Pakistan, Portekiz, Romanya ve Yunanistan’dan oluşan 18 ülke ile toplam 35 gözlemci katılıyor. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’ndan bir fırkateyn, üç deniz altı, bir denizaltı kurtarma gemisi, iki kurtarma veya yedekleme gemisi, bir mayın avlama gemisi, bir karakol botu, bir helikopter, bir deniz karakol uçağı, bir paraşütle arama kurtarma timi, bir denizaltı tahliye ve kurtarma yardım timi katılıyor. Tatbikatta ayrıca Kara Kuvvetleri Komutanlığı’ndan bir helikopter, Hava Kuvvetleri Komutanlığı’ndan 1 C-130 uçağı ile Sahil Güvenlik Komutanlığı’ndan bir sahil güvenlik botu ABD Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’ndan bir P deniz karakol uçağı, Fransa’dan bir ve Kanada’dan iki dalgıç tatbikatta görev alıyor. Tatbikatta savunma sanayideki Türk mühendis ve işçiler tarafından inşa edilen ve 2017 yılında Deniz Kuvvetleri Komutanlığı envanterine giren Denizaltı Kurtarma Gemisi ALEMDAR ile kurtarma ve yedekleme gemileri TCG Işın ve TCG Aakın basın mensuplarına tanıtıldı. Tatbikatta satha çıkma kabiliyetini yitirmiş denizaltıların fiili olarak aranıp bulunduktan sonra denizaltılar yüzeye çıkarıldı. (MB-

