Kurtalan’daki 500 yıllık mezarlık görenleri hayrete düşürüyor Haberi

-Ceylan’ın konuşması

-Genel ve detay görüntüler



( SİİRT - ÖZEL) SİİRT



- Siirt’in Kurtalan ilçesine bağlı Teylan köyünde yaklaşık Şeyh Abdulkadir Geylani’nin torunu olan şeyh Hasan Efendiye ait yaklaşık 500 yıllık 6 metrelik mezarlık görenleri hayrete düşürüyor. Kurtalan’a bağlı Teylan köyünde şeyh Hasan Efendiye ait olan 5-6 asırlık mezarlık görenlerin ağzını açıkta bırakıyor. Teylan köyünde ikamet eden ve evinde vefat etmesi sonucu vefat ettiği oda mezarlık haline getirilen şeyh Hasan Efendiye ait 6 metre uzunluğundaki mezarlık şeyh Hasan Efendinin 13. kuşaktan torunu Mahsun Ceylan tarafından korunup temizleniyor. Mezarlık ile ilgili bilgi veren şeyh Hasan Efendinin 13. kuşaktan torunu Mahsun Ceylan, Teylan köyünün Kurtalan ilçesinin en eski yerleşim yerlerinden biri olduğunu söyledi.



Ceylan, “Şeyh Hasan Efendi, Yavuz Sultan Selim tarafından Teylan’a gönderiliyor. Dönemin Teylan’ı bölgenin adıydı. Şeyh Hasan Efendi 13. kuşaktan benim dedem. Yavuz Sultan Selim Mısır seferi dönüşünde Diyarbakır’a gelirken Şeyh Hasan Efendiye Teylan’ı veriyor. Şeyh Hasan Efendi geldiğinde Teylan’ı kurunca mezarlığının bulunduğu yere evini inşa ediyor. Zaten mezarlığı da vefat ettiği odanın üzerine kurulmuştur. Bakıldığında da belli zaten, odanın uzunluğu 6 metre, şeyh Hasan Efendi peygamber torunu olduğu için vefat ettiği zaman yataklarını kaldırıyorlar, yatak yerinde mezarlığı açıyorlar ve mezarlığa koyuyorlar. Burası bizim için çok önemli, bakımlarını biz yapıyoruz” dedi.



