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10 Haziran 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Kurşunlu açıklarında bozulan yattan atlayan 3 kişi kayboldu Video

Kurşunlu açıklarında bozulan yattan atlayan 3 kişi kayboldu Video

Arama çalışmaları helikopter

Yüzme Helikopter 

-Detay

( BURSA -EK) BURSA

- Gemlik Kurşunlu limanından şahsi tekneleriyle denize açılan 10 kişi akıntıya kapıldı. İçinde çocuklar da bulunan 10 kişi akşam saatlerinde Kurşunlu Marina'dan denize açıldı. Hava nuhalefeti nedeniyle Gemport açıklarına savrulan tekne, bir süre çalıştırılmadı. Savrulma sonrasında kıyıya yüzmek isteyen Yaman S., Serdar S., ve Natalie S.'den tekneden atlamalarından sonra akıntıya kapılarak gözden kayboldu. Bir süre sonra tekneyi çalıştıran vatandaşlar, Gemlik Kurşunlu Marina'ya gelerek emniyet güçlerini aradılar. Tekneden kurtulan 7 isim Gemlik İlçe Jandarma Komutanlığında olayla alakalı ifade verdi. Akşam 20.00 itibariyle Gemlik İlçe Jandarma Komutanlığı ve Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince drone destekli arama başlatıldı. Mudanya Sahil Güvenlik Komutanlığının da yer aldığı arama çalışmaları devam ediyor.
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