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20 Eylül 2019 Cuma günü yayınlandı
- Küresel İklim Değişikliğine Karşı Almanya’da Büyük Grev Haberi

- Küresel İklim Değişikliğine Karşı Almanya’da Büyük Grev Haberi

protestolardan detaylar

(DUSSELDORF) - Küresel iklim değişikliğine karşı Almanya’da büyük grev DUSSELDORF

İklim Değişikliği Hükümet Küresel Isınma Öğrenciler Termik Santral 


- Almanya'da iklimin korunması için toplanan on binlerce kişi küresel iklim grevine başladı.
Almanya’nın çeşitli şehirlerinde küresel iklim grevi başladı.
Kuzey Ren Vestfalya (KRV)'de Köln, Bonn ve Essen'de on binlerce kişi toplandı. Söz konusu grevin, bugüne kadar düzenlenmiş en büyük grev olduğu belirtildi. Grevin öncülüğünü ise ‘Fridays for Future’ adlı bir grup üstleniyor. Grevi, sadece öğrenciler değil, sendikalar, kiliseler, çevre kuruluşları, belediyeler ve diğer birçok kuruluş bu çağrıyı destekliyor. Köln'deki gösteride organizatörler 20 bin katılımcı beklerken, Münster ve Bonn'da ise 10 bin kişi bekleniyor. Hükümetin iklimin korunması için hazırladığı yasa paketi hedef alınıyor Eski Federal Çevre Bakanı Barbara Hendricks (SPD) gösteride halka seslendi. Binlerce kişi dünyanın iklimini korumak için slogan attı. Grevlerde polislerin motorlarının kapalı olduğu ve sirenlerinin enerji harcadığı için çalışmadığı görüldü.
Fridays for Future’nin ana talepleri arasında, 2035’e kadar net sıfır CO2 emisyonu, 2030’a kadar kömür enerjisinden vazgeçilmesi, 2035’e kadar enerji tedarikinin, yüzde 100 yenilenebilir kaynaklardan sağlanması, fosil enerji kaynaklarına verilen sübvansiyonların 2019 sonuna kadar kaldırılması ve termik santrallerin dörtte birinin faaliyetine son verilmesi gibi talepler yer alıyor. 160 ülkenin 2 bin 600 kentinde protesto "Gelecek için Cumalar" hareketinin çağrısıyla Küresel İklim Grevi haftası bugün başladı.
Uluslararası İklim Grevi Haftası kapsamında 160 ülkenin 2 bin 600 kentinde protesto gösterileri ve eylemler planlanıyor. İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg tarafından başlatılan Gelecek için Cumalar hareketine destek verenler siyasetçilerden küresel ısınmaya karşı mücadeleyi artırmalarını talep ediyor. Almanya'daki gösteriler, Alman hükümetinin iklimin korunması için hazırladığı yasa paketini de hedef alıyor.
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